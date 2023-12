Lørdagsvejret bliver ikke rigtigt noget at råbe hurra over.

»Det bliver sådan lidt på det jævne, må vi sige,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

Årets næstsidste dag bliver endnu en blandet fornøjelse med lidt af det samme, som har præget de seneste dage.

Eller som meteorologen fra DMI udtrykker det:

Udsigten for lørdag. Foto: DMI

»Det kommer til at blæse, men der kommer også lidt sol. Og så er der de her byger,« siger meteorolog Trine Pedersen.

Det arter sig dog lidt forskelligt alt afhængig af, hvor i landet man bor.

For er mindre lavtryk er på vej fra vest denne lørdag, som rammer den nordlige del af Danmark.

Det kan giver lidt flere byger her – og lidt mindre sol.

Temperaturerne bliver fra 2-6 grader, hvor det bliver varmest ved vestkysten.

Og for lige runde årets sidste dag, så kommer der her mere af det våde fra oven.

I så høj grad at det ikke betragtes som 'fyrværkerivenligt' fra DMI.

For søndag kommer endnu et regnvejr, der trækker ind over landet og giver nedbør, som ingen slipper for.

»Det kommer ind sidst på natten, hvor skyerne trækker sammen, og det breder sig ud i løbet af dagen,« siger Trine Pedersen fra DMI.

Men også i løbet af nytårsaftensdag er det forskelligt, hvordan regnen falder over landet.

Og for nogle er det håb om tørvejr, når det nye år skal skydes ind.

»Det kan måske nå at slippe, inden vi skal ud og fyre raketter af om aftenen: Og det er i den sydlige del af landet, at der er størst chance for, at det holder tørvejr,« siger meteorologen.