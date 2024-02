Efter et par dage, hvor vintervejret kiggede frem fra sit skjul, ser resten af skolernes vinterferie mildere ud.

Sidst på ugen kan det endda komme til at føles lunt.

»Temperaturen ser torsdag og fredag ud til lokalt at kunne snige sig op på 10 graders varme,« skriver vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI, Martin Lindberg, i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Der er bare et men – og ikke et uvæsentligt et af slagsen.

For det grå og våde vejr vil fortsætte vinterferieugen ud, idet flere fronter med regnvejr vil trække op over landet.

»Så hvis ferien skal tilbringes i Danmark, er regntøj, paraply og gummistøvler forhåbentlig på pakkelisten hos de fleste,« lyder det fra Martin Lindberg.

Tirsdagen ser dog tilforladelig ud, hvad det angår.

Godt nok starter tirsdagen skyet og med enkelte byger hist og her, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op vestfra med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr.

De lunere temperaturer lader fortsat lidt vente på sig, om end de tre til syv graders varme, vi får i dag, bestemt ikke er til den kølige side, årstiden taget i betragtning.

I aften og nat bliver det efterhånden mere og mere overskyet fra sydvest, og i løbet af natten vil der komme udbredt regn i den vestlige del af landet.

Der er risiko for stedvis glatte veje i Nordjylland.