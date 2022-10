Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du bekymrer dig over udsigten til høje varmeregninger den kommende tid, har DMI en god nyhed til dig.

I hvert fald hvad de kommende dage angår.

For ugen ud bliver vejret usædvanlig mildt for årstiden.

»De kommende dage strømmer meget mild luft fortsat op over Danmark sydfra, og der er derfor udsigt til både høje dagtemperaturer og nattemperaturer,« skriver vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholdt på vejrtjenestens hjemmeside.

Først skal vi dog lige igennem en noget grå, men også relativt lun onsdag, hvor temperaturen kommer til at ligge på mellem 12 og 15 grader og vinden bliver svag til jævn.

Men allerede torsdag sker der ting og sager.

Her kan termometeret klemme sig helt op på 17 grader – og det er et forvarsel om, hvad der venter de kommende dage.

»Fredag ventes at blive usædvanlig varm for årstiden,« skriver Anja Bodholdt og tilføjer, at temperaturen kan nå helt op på 18 grader i Sønderjylland.

Resten af landet må 'nøjes' med 16-17 grader.

Lørdag bliver en anelse køligere, men søndag og mandag vender de forårsagtige temperaturer tilbage. Endda med udsigt til nogen sol og kun enkelte småbyger om mandagen.

»Så flyverdragterne ser ud til at kunne blive hjemme, når små spøgelser, hekse og skeletter skal ud og fejre halloween,« skriver Anja Bodholdt om mandagsvejret.

I det hele taget har oktober måned indtil nu været usædvanlig lun.

Middeltemperaturen er indtil nu på 11,4 grader – hvilket er 2,0 grader over normalen. Og den vil sandsynligvis kun stige yderligere de kommende dage.