Efterårsferien er slut, men efterårsvejret bliver hængende som en tung dyne over landet også i denne uge.

Det er der især én årsag til:

At det ene lavtryk efter det andet over De Britiske Øer sender fronter ind over Danmark fra vest eller sydvest.

Og som den slags har for vane, kommer lavtrykkene med både gråvejr, regn og rusk.

»De kommende dage byder vejret på mange skyer, regn, byger, blæst og kun lidt sol ind imellem,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Mette Zhang i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Hun forklarer også, hvorfor vi får besøg af de mange fronter med gråt og vådt efterårsvejr til følge.

»På grund af et højtryk over det nordvestlige Rusland bremser lavtrykkene op over De Britiske Øer, hvor de efterhånden svækkes og erstattes af nye lavtryk,« fortæller Mette Zhang og fortsætter:

»Selvom lavtrykkene ikke når ind over Danmark, så vil deres fronter nå os fra vest eller sydvest, og nogle af dagene ser ud til at blive rigtig våde.«

Sol, skyer og byger er, hvad dagen byder på. Nyd solen i dag - de kommende dage bliver grå og ret våde, for flere fronter ligger i kø for at kaste deres regn af over os.

Læs om ugens vejr: https://t.co/7UZzMXEvha pic.twitter.com/3feN7C0OKe — DMI (@dmidk) October 23, 2023

Ugen starter dog forholdsvis tør, idet mandagen byder på otte til 12 grader og kun enkelte byger.

Rundt om i landet kan solen også titte frem bag skyerne, men det bliver et kort visit, idet resten af ugen kommer til at stå gråt i gråt.

»I den kommende uge vil der altså være rig mulighed for at få testet om regntøj og gummistøvler er tætte, mens solbrillerne godt kan blive hjemme,« lyder det fra Mette Zhang.