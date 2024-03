Også fredagen lægger ud med gråvejr og regn flere steder.

»Men fortvivl ikke,« lyder det opmuntrende fra DMIs vagthavende meteorolog Anja Bodholdt – som lover noget af et vejrskifte allerede først på dagen.

»Regnvejret bevæger sig nemlig videre mod sydøst og afløses af stort set tørt vejr, og i løbet af dagen kommer solen også frem,« skriver Anja Bodholdt i en kommentar på DMIs hjemmeside.

Ja, i sådan en grad, at hun godt tør love »forårsfornemmelser«:

»Perfekt vejr til at kunne fejre påskeferiens start, hvis man skulle være en af de heldige, som har det.«

Temperaturen kommer op på mellem seks og 11 grader, men vinden kan drille de forårskåde danskere lidt denne sidste dag før weekenden.

»Men hvis man finder et sted med læ, lurer der altså en eftermiddag med sol og en snert af forårsfornemmelser,« lyder det fra Anja Bodholdt.

Til gengæld gælder det om at nyde de lidt lunere forårstemperaturer i dag.

Regnvejret, som passerede landet natten til fredag og her i morgentimerne stadig befinder sig over den østlige del af landet, skyldes nemlig en koldfront fra nordvest – og den kommer til at give køligere temperaturer i weekenden.

Her må vi ifølge DMIs prognoser nøjes med fire til ni graders varme. Især morgenerne vil føles kølige.

»Men til gengæld bliver det også mere klart vejr, og især lørdag bliver der god plads til solen på himlen,« skriver Anja Bodholdt.

Bygerne slipper vi dog ikke helt for i weekenden, og søndag kan de være med hagl.