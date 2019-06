Hvis du ikke allerede har fundet badetøjet og solcremen frem, så kan du godt begynde at gøre det nu.

Der er nemlig særligt én ting på vejr-menuen de kommende dage: Sol.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen:

»Det bliver en uge med solskin. Sol, sol, sol og mere sol,« fortæller han til B.T. mandag morgen.

Faktisk kommer der så meget sol og varme, at det flere dage kan blive op til 30 grader den kommende uge.

Først begynder vi dog med en mandag, hvor det i perioder kan være lidt mere skyet og 'sløret', men den varme luft, der kommer op over landet fra syd giver omkring 20 til 25 grader.

Derefter fortsætter temperaturen med at stige:

»Varmen fortsætter med at pumpe op her de kommende dage,« forklarer Klaus Larsen.

Tirsdag kan man derfor få op til 28 grader, mens man onsdag kan komme op i nærheden af de 30 grader.

Her bliver det varmest

Der er dog nogle regionale forskelle på, hvem der får det varmest de to dage.

»Hvis man er til varme, så skal man tirsdag være i den sydlige og vestlige del af landet, og onsdag skal man være i den østlige del af landet. Hvis man ikke er til så varmt vejr, så skal man bytte rundt,« siger meteorologen med et grin.

Så mens man i det østlige egne onsdag kan få op til 30 grader, vil man i Jylland komme op til 25 til 27 grader. I løbet af dagen vil temperaturen falde til mellem 20 og 25 grader i den vestlige del af halvøen.

»Det er begyndelsen til et par køligere dage, var jeg lige ved at sige, for temperaturen bliver på 17 til 22 grader torsdag og fredag, så det er jo stadig varm luft trods alt,« forklarer Klaus Larsen.

Det bliver dog nok en smule mere blæsende de dage.

Op mod 30 grader - igen

Kaster man blikket på weekenden, så ser det ud til, at temperaturen endnu engang ryger i vejret.

»Så tager vi lige et par gode dage lørdag og søndag, hvor vi skruer ned for vinden og op for temperaturen,« lyder det.

Lørdag ser det derfor ud til at blive 24 til 25 grader, mens termometrene søndag igen kan vise op mod 30 grader.

»Hvis det bliver timet rigtigt,« forklarer meteorologen.

Det er hovedsageligt i den sydlige del af landet, man kan få op til de 30 grader.

»Og så skal man da være uheldig, hvis man søndag bliver ramt af to dryp på næsen. Ellers bliver det en tørvejrsuge,« forklarer Klaus Larsen.