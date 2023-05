Det flotte forårsvejr fortsætter i pinsedagene.

Men det er ikke alle steder, pinsesolen vil danse – og der bliver også betydelige temperaturforskelle.

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog ved DMI, Anna Christiansson, i sin kommentar til vejret på vejrtjenestens hjemmeside.

Dagen i dag byder ifølge DMI på 'sol til de fleste' og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det i Østjylland og på Østsjælland.

»Grunden til at de varmeste steder ligger lige der, er at vi har en vind der kommer fra nordvest og vest, og da havet stadig er køligt så trækker der kold luft ind med pålandsvinden,« skriver Anna Christiansson på DMI's hjemmeside.

Til eftermiddag sker der noget, der påvirker din mulighed for at se pinsesolen danse.

Her bevæger en svag koldfront sig ind over Danmark fra nordvest.

I første omgang giver det flere skyer over den nordvestlige del af landet, men i løbet af aftenen og natten bevæger fronten – som er svag og kun forventes at give ganske lidt nedbør – sig videre nedover landet.

Derfor starter pinsedag med lidt flere skyer over især den østlige og sydlige del af landet – hvor det derfor ikke er sikkert, at man får mulighed for at se pinesolen danse.

»Men det klarer op og bliver en dag med nogen eller en del sol og op til 18 grader,« skriver Anna Christiansson.

Også 2. pinsedag ser ud til at blive en flot forårsdag med sol og op til 20 grader.