Det har været gråt og vådt. Der har været skyet og blæsende. I dagevis. Men denne tirsdag kommer der endelig en opklaring.

»Vi får solen at se i dag,« siger vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fra DMI.

Den viser sig først i den nordvestlige del af landet – hvor man med lidt held endda kan få solopgangen at se – mens strålerne efterfølgende breder sig i et støt tempo mod sydøst og resten af landet, til de når Bornholm først på eftermiddagen.

Og det bliver ikke bare et kort besøg af solen.

»Når den først kigger frem, bliver den ved med at skinne til solnedgang. Det bliver ikke 100 procent skyfrit, men der vil være perioder med nogen sol,« siger Jesper Eriksen fra DMI og lover noget lignende vejr i de kommende dage.

Fordi solen ikke har meget magt i december, vil det sjældne besøg ikke betyde så meget for temperaturerne, der vil begynde på fem-otte grader. Og der vil de såmænd ligge resten af dagen også.

Men i øvrigt – sol og mildt vejr? Det rimer da ikke på hvid jul og december, så hvordan er status i forhold til det?

Ifølge Jesper Eriksen ligger der stadig lidt rester af det seneste snefald i den nordvestlige del af landet, og det skal man nyde, mens man kan.

»Da der som sagt bliver mildt i de kommende dage, vil den sne snart være en saga blot,« siger meteorologen:

»Vi kan se sikkert frem i fem dage, og her er vi sikre på, at det bliver ret mildt. Og så bliver Danmark snefri, det vil jeg godt garantere. Og så skal der altså noget til for at dække 90 procent af Danmark med sne (som er kravet for, at det kan blive en officiel 'hvid jul', red.), selv om vi endnu ikke ved, hvordan vejret bliver i næste uge.«

Sådan bliver vejret i de danske storbyer:

Aalborg og Aarhus

Her kommer solen først, nok lige lidt tidligere i Aalborg end i Aarhus. Ellers er der ikke den store forskel, og morgenen kan godt byde på en byge eller to. Temperaturerne vil begge steder ligge omkring de seks grader.

Odense og København

Her kan man til at begynde med godt opleve gråvejr og perioder med regn, inden solen tager over ud på formiddagen. Temperaturerne vil ligge i omegnen af fem-syv grader.