Nød du søndagens flotte forårsvejr?

Så kan du godt glæde dig til mandag – men husk at nyde det, mens du kan.

»I går (søndag, red.) blev årets varmeste dag, men rekorden bliver med al sandsynlighed slået i dag,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt.

»Lokalt kan det blive op til 25 grader varmt,« tilføjer hun.

Men ikke alle kommer til at få glæde af de sommerlige temperaturer. Ved Vesterhavet og de øvrige vestvendte kyster når temperaturen på grund af vindretningen ikke over 15 grader, fortæller Anja Bodholdt.

Bor du i det jyske, gør du klogt i ikke kun at tage solcreme, solbriller og solhat med, hvis du skal færdes ude i det fri.

»Der ligger en front over Trekantsområdet med både torden og kraftig regn. Ved Horsens har den eksempelvis givet syv millimeter regn på en halv time,« siger Anja Bodholdt mandag morgen ved 5.45-tiden.

Både denne front og en anden front, som ligger over Nordsøen, kommer til at drille flere steder de kommende timer.

Fronten over Trekantsområdet vil bevæge sig mod nord og nordøst og give regn og måske torden i Randers og Aarhus – hvor det også i nat buldrede og bragede på et tidspunkt, som du kan se i videoen herunder. Fronten i Nordsøen vil trække ned over Thisted og Thyborøn med nedbør til følge.

På Sjælland, Fyn – og ikke mindst Bornholm – er det en helt anden historie.

»Jo længere østpå vi kommer, desto mere vil solen skinne, og desto mindre er risikoen for lokale regnbyger,« siger Anja Bodholdt.

Sidst på eftermiddagen kan der komme byger med torden over Fyn og det vestlige Sjælland, men hvor de rammer og hvor meget nedbør, der vil falde, er meget svært at spå om.

»Bornholm kommer i den grad til at leve op til sit kælenavn: 'Solskinsøen'. Her bliver vejret rigtig flot med mange solskinstimer,« siger den vagthavende meteorolog.

Jyder med hang til sommer og sol bliver dog ikke fuldstændig snydt for det flotte mandagsvejr.

Regn- og tordenbyger huserer fortsat over Danmark og vil gøre det dagen igennem. Følg bygerne på https://t.co/WPtHsJdrql. Men der bliver også plads til at se og derudover venter årets varmeste dag. pic.twitter.com/LZXraC1qaq — DMI (@dmidk) May 10, 2021

Fronterne, som giver nedbør flere steder fra morgenstunden, går efterhånden i sig selv, og i løbet af formiddagen ser vejret også ud til at blive flot i den vestlige del af landet.

Det gælder dog om at udnytte muligheden i dag, hvis du har planer om at solbade.

»Resten af ugen får temperaturen igen et nyk nedad,« fortæller Anja Bodholdt.

Det betyder ikke en tilbagevenden til den kølige polarluft, men dagstemperaturer mellem 10 og 17 grader.

»Det bliver ikke stabilt forårsvejr,« lyder dommen fra Anja Bodholdt.

Flere skyer vil trække ind over landet – og med dem kommer der også regn og mulighed for lokale tordenbyger.

Solen vil også titte frem, men ikke i samme grad som på ugens første dag.