Jojo, kalenderen siger 1. juli. Og solen er skam stået op.

Men det bliver ikke meget, den titter frem på det, der ser ud til at blive en ret efterårsagtig dag – og weekend.

»Vi har et frontsystem, der allerede fra morgenstunden ligger over det meste af Danmark, og det er sådan et, der i løbet af dagen giver regn og byger,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Peter Wandler:

Kombineret med et tæt skydække, så jeg tror ikke, at vi får særligt meget solskin at se i dag.«

Her ses skydækket lørdag morgen kl. 5. Foto: DMI Vis mere Her ses skydækket lørdag morgen kl. 5. Foto: DMI

Om ikke andet er det godt nyt til landmænd, haveejere og pollenallergikere.

For regnen holder ikke op lige med det samme.

»Det kommer til at vare mere eller mindre hele dagen. Selve frontregnen stopper på et tidspunkt, men der vil stadig kommer byger på bagsiden af det her,« siger Hans Peter Wandler fra DMI.

Han fortæller, at der kun bliver tale om lette byger. Til gengæld vil de kunne komme i aften, i nat og også i morgen, søndag.

Det skyldes, at Nordsøen lige nu er plastret til med et skydække helt over til England.

»Det er ikke det, man er vant til om sommeren, men det er heller ikke unormalt. Vi er inde i en ganske ustadig periode, hvor vi har nogle lavtryk, der skal passere,« forklarer meteorologen:

»De ligger nordvest for Skotland og skal bevæge sig mod øst og passere Skandinavien. Og i den forbindelse sender de det ene og det andet frontsystem ind over os.«

Af den grund bliver temperaturen lidt lavere i weekenden. 15-20 grader.

Sooooommer, sooooommer og regn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Sooooommer, sooooommer og regn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I løbet af aftenen og natten vil det endda tage til med blæst, så søndagen bliver »ganske blæsende med nogle kraftige vindstød«.

Hvem sagde efterårsferie?

Og apropos slutter vi lige af med vejret i den kommende uge baseret på DMIs friske syvdøgnsudsigt.

Mandag: Regn eller byger. Tirsdag: Regn eller byger. Onsdag: Skyet med regn. Torsdag: Enkelte byger. Fredag og lørdag: Stabilt med mest tørt vejr.

Men det skal vi nok vende tilbage til.