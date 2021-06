Befinder du dig et enkelt sted i landet, så er der torsdag stor risiko for, at hatten blæser af dit hoved.

»Den østlige del af landet får vådt vejr, og bygerne kan lokalt være kraftige. På Bornholm bliver det særligt blæsende, da der her kan være kuling med kraftige vindstød, mens det i resten af landet vil lufte lidt med frisk vind fra nordøst,« siger Jesper Eriksen, der er vagthavende hos DMI.

Mens det altså bliver særligt blæsende på klippeøen i Østersøen, så vil landet blive ret opdelt.

I den østlige del af landet er det især vigtigt med paraply, mens danskerne i den vestlige del af landet ikke behøver at udskifte sandaler med gummistøvler.

»Længere vest på, det vil sige fra Fyn og måske også dele af det vestlige Sjælland, holder det mest tørt. Der kommer perioder med en del sol og op til 23 grader, hvor det bliver varmest i Jylland. Så det bliver et ret opdelt land på torsdag,« siger vagthavende.

Hvordan ser det så ud i weekenden?

»Fredag skal der et lavtryk ind over landet, og lørdag og søndag ser det ud til, at landet igen bliver ret delt op ligesom torsdag. Det er sådan nogen svage fronter med en masse fugt i, der kommer ind over landet,« siger Jesper Eriksen.

Hvornår ser det så ud til, at danskerne kan fjerne paraplyerne og i stedet skal smørre solcreme i ansigtet og tage badebukser på?

Skal du holde sommerferie i Danmark, hvor det altså lige nu skifter mellem regn og sol?

»Vil man gerne have over 25 grader og sol fra morgen til aften, så ser det ikke ud til, at det kommer i næste uge. Men når man kommer mere end syv dage frem, er det mere usikkert, hvad der sker,« siger han og tilføjer:

»Temaet for næste uge er, at skal man på ferie i Danmark, så skal man nok huske regntøj.«

Det er jo ikke ligefrem den bedste nyhed for de mange, der skal holde ferie i Danmark i næste uge …

»Det er ikke sådan, at det står ned fra morgen til aften i stænger, men det er en vejrsituation, hvor der ind imellem kan komme våde dage og nogen med lidt mere sol,« siger han og uddyber, at han selv skal på ferie i næste uge:



»Så der har jeg tænkt mig at tage regntøj med,« siger han.