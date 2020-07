To uger.

Så lang tid går der, før at danskerne igen kan forvente en temperatur på 25 grader eller mere og dermed en rigtig sommerdag.

Det er konklusionen i DMI's nye månedsprognose fra tirsdag.

Ifølge Mette Wagner fra DMI, så er det nærmeste, vi kommer en sommerdag, inden uge 31, den kommende weekend.

»Der er lunere luft på vej, og når vi rammer fredag og lørdag, så begynder det at dufte lidt af sommer. Der er stadig lidt skyer, men op mod 23 grader. Der vil til gengæld ikke være ret meget vind, og man skal huske solcremen, når solen står helt klart. Så i weekenden er det frem med sommerkjolerne og de bare ben,« siger Mette Wagner.

Skal man være ude til efter klokken 22.00, så foreslår hun dog, at man har et par strømpebukser med eller skiftetøj, for det kan blive nogle kolde nætter, vi får med temperaturer helt ned til under ti grader.

De lune temperaturer ser desuden ud til at fortsætte ind i uge 30, men der vil også komme en front ind igen søndag.

Vi kommer dog formentlig ikke til at se en rigtig sommerdag, hvor vi rammer 25 grader, mener Mette Wagner.

Hun fortæller derudover, at man i de vestlige dele af landet kan risikere at få et par tordenbyger onsdag.

Vejret i den næste uge vil i det hele taget være plaget af, at der fortsat vil være en del skyer.

Den næste sommerdag lader med andre ord vente på sig.