Onsdag bliver en våd dag i størstedelen af landet.

Men især Jylland og Fyn kommer til at blive ramt hårdest.

Det oplyser DMI til BT.

Siden morgenstunden har det sydlige Jylland været ramt af vandmasser, som områdets viadukter har haft svært ved at håndtere, hvorfor flere områder er meldt oversvømmet.

»Med tanke på, at det er vådt i forvejen, er det svært for vandet at forsvinde. Nedbøren i det område kulminerer inden for de næste to-tre timer, hvorefter det vil blive aftagende,« siger vagthavende Dan Nilsvall.

Kan bebyggelsesområder blive ramt af oversvømmelser?

»Det kan jeg ikke udelukke. Der er meget vand allerede i forvejen. Det er især Fyn og også i den nordlige del af Jylland, hvor de kan få problemer,« siger han.

Det er først senere, at det nordlige Jylland bliver ramt af regn. Og der kan falde mellem 15-20 mm nedbør. Det bliver dog aftagende i løbet af eftermiddagen og i aften.

Men det kan være, du undgår den værste regn, når du skal hjem. Der vil være et lille ophold i regnen i eftermiddag. Derudover får vi frisk vind til kuling i store dele af landet.

»Dagtemperaturen kommer til at ligge mellem 1-4 grader, men i det sydlige får vi 5-6 grader i løbet af dagen. Nedbøren kan i det centrale og nordlige del af Jylland i en overgang komme som slud og tøsne.«