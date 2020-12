Du er denne fredag morgen stået op til en dag, der vejrmæssigt deler landet i to.

Hvis du befinder dig i den ene halvdel, kan du få regn og slud – eller måske endda lidt tøsne. Hvis du befinder dig i den anden halvdel, kommer der ikke noget nedbør, men du kan måske få chancen for at se solen.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog ved DMI, Henning Gisselø.

»Vi deler landet lidt op i to i dag (fredag, red.),« forklarer han.

I den ene halvdel, som er i det jyske, kan man få en dag, der byder på skyet vejr med periodevis regn eller slud.

»I Sønderjylland kan man måske endda få lidt tøsne i morgentimerne,« fortæller meteorologen.

I den anden halvdel, som er områderne øst for Jylland, kommer der omvendt ikke rigtigt noget nedbør.

»Det bliver mest skyet, men også tørt og måske med lidt sol, men det er ikke sikkert. Bornholmerne har måske de største chancer for at se solen i dag. Jo længere vestpå man kommer, jo flere skyer ser der ud til at dukke op,« forklarer Henning Gisselø.

De nedbørsmængder, der kan komme i Jylland, bliver dog ikke store.

»Det er mest noget, der kommer lidt fra tid til anden. Det mest sindsoprivende er nok, at det kan falde som tøsne i Sønderjylland,« forklarer han.

Det er dog ikke fordi, at sneen kommer til at ligge særligt længe, da den hurtigt vil smelte væk.

Hvis du går og håber på, at der kommer mere sne i den kommende tid, ser det desværre mere sort end hvidt ud:

»Det, der kommer i dag, er nok det hvideste nedbør, vi får i denne omgang. Vi vender lidt tilbage til, at det bliver gråt, blæsende og med regn. Det bliver mere efterårsagtigt end vinteragtigt,« forklarer Henning Gisselø.

Det bliver dog ikke meget varmere af den grund.

I dagtimerne står vi til at få omkring syv graders varme, mens der om natten kan komme lidt nattefrost »her og der«.

»Men meget sol bliver der ikke at gøre godt med,« fortæller meteorologen.