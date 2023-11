I den ene del af landet venter der regn. I den anden del venter der dis eller tågebanker.

Dermed står det klart, at det ganske danske land denne torsdag bliver delt i to.

Det forklarer meteorolog Andy L. Ahumada i en vejrkommentar hos Danmarks Meteorologiske Institut.

Det er mod øst, at regnen sætter sit præg:

»Torsdag går en frontzone med regn næsten i stå over de østlige egne, hvor det vil regne en stor del af tiden,« forklarer han.

Ifølge meteorologen vil der næppe være tale om de helt store nedbørsmængder, men frem mod natten til fredag forventes der at falde mellem fem og 15 millimeter regn i området.

Dermed står det også klart, at det er mod vest, der kan være dis eller tågebanker.

»De vestlige egne får i morgentimerne tågebanker, men ellers enkelte byger og mulighed for lidt eller nogen sol i løbet af dagen,« forklarer Andy L. Ahumada i sin vejrkommentar, hvor han også understreger, at det er usikkert, hvor grænsen mellem regn og tørvejr præcis kommer til at ligge.