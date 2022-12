Lyt til artiklen

Overskyet? Måske lidt sol? Eller regn, slud og måske endda noget, der minder om sne?

Her bare to dage før juleaften skulle man måske tro, at prognosen for vejret 24. december var klar.

Men nej …

Der er nemlig lagt op til lidt af en vejrgyser om julevejret.

Så hvordan julevejret bliver hos dig og dine, afhænger helt og holdent af, hvor vi landet, du har tænkt dig at fejre højtiden.

»Mange kunne nok godt tænke sig at få julevejret op på disken allerede nu, men faktisk byder denne jul på en ret vanskelig vejrsituation for Danmark,« skriver vagthavende meteorolog Jesper Eriksen i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Årsager til usikkerheden er – forklarer han – at grænsen mellem kold og varm luft kommer til at ligge meget tæt på os.

På nuværende tidspunkt er DMIs prognoser ikke helt enige om præcis, hvor den grænsen kommer til at gå.

Vores egen vejrmodel har for tiden følgende bud på nedbørsformen om morgenen juleaftensdag. Grøn er regn, gul er slud og orange er sne. En front med blandede nedbørsformer ligger lige syd for Danmark. Vi holder øje med frontens videre rejse. pic.twitter.com/WpgYY9VLL9 — DMI (@dmidk) December 22, 2022

Faktisk er der mellem 300 til 400 kilometers usikkerhed i frontens placering, understreger Jesper Eriksen og henviser til, at det omtrent svarer til Jyllands størrelse målt fra syd til nord.

»Et stykke nord for fronten kommer der nedbør, der både kan falde som regn, slud og sne,« skriver han, men tilføjer så, at det varer lidt, før han og kollegerne kan sige præcis, hvor fronten vil placere sig.

Indtil da kan han ikke forudsige julevejret i detaljer.

Derfor beder meteorologen også – med slet skjult reference til en velkendt Shubidua-sang – om, at vi ser julen fra en meteorologs synspunkt.

»Men vi er dog sikre på, at der ikke kommer landsdækkende hvid jul i 2022.«