Efter at flere haveejere og landmænd i ugevis har sukket efter nedbør, kan nogle af dem nu endelig få deres drømme opfyldt.

Der er nemlig byger på programmet hen over weekenden – og nogle steder kan det blive ganske kraftigt.

Faktisk er situationen den, at man hos DMI lige nu sidder og vurderer prognoserne for, om man måske skal sende en risikomelding om mulig skybrud ud.

Det forklarer meteorolog Anja Bodholdt hos DMI.

»Jeg sidder og holder øje med de forskellige ting, vi har, og prøver at vurdere, om det er noget, jeg skal sende noget risiko ud for – men sådan umiddelbart er chancen lidt større for det (skybrud, red.) i morgen end det er i dag,« siger hun.

Helt overordnet befinder landet sig lige nu i en anden luftmasse, end vi længe har gjort.

Det gør luften fugtigere og givet noget mere ustabil luft hen over weekenden, hvor der kan blive dannet byger.

»De kan også blive ret kraftige med torden,« forklarer Anja Bodholdt.

Fordi der er tale om bygevejr, vil nedbøren også blive meget ulige fordelt.

»Man kan selv gå i tørvejr hele dagen, og så kan – nu siger jeg naboen, men det er måske så meget sagt – få en ordentlig sjasker. Men det ved man jo med byger, at det er meget lokalt,« siger meteorologen.

Og det gør sig gældende både fredag og lørdag – og nok også på søndag, lyder det.

Så er spørgsmålet selvfølgelig:

Hvor falder nedbøren? Og hvor falder der mest?

Men det er ifølge Anja Bodholdt ikke nemt at svare på, da der netop er tale om bygevejr.

»Det er meget svært at sige hvor, så jeg vil hellere bare sige, at det er i Nordjylland, der er mindst chance eller risiko for det, alt afhængig af hvordan man ser på det,« siger hun med et smil.

Endnu er det også svært at spå om, hvor meget vand der kan gemme sig i bygerne, men 10-12 millimeter kan der ifølge Anja Bodholdt 'måske godt'.

»Jeg sidder nu her og prøver at vurdere, om det er nok til at komme op til at være et skybrud i løbet af weekenden. Det kan vi ikke udelukke, at vi kan komme til at se,« forklarer hun.

DMI definerer skybrud som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder.

Om vi når derop, vides endnu ikke.

»Det er ligesom første dag, vi ser det nu her, så vi vil også gerne lige se det an i løbet af dagen,« forklarer Anja Bodholdt.

Det er først ud på eftermiddagstimerne, at regnen forventes at kunne komme.