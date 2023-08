Det kommer ud på eftermiddagen. Regn. Og torden.

Og der kommer meget af det.

»Især i forbindelse med tordenbygerne kan der godt falde temmelig mange millimeter – nogle steder op til 25-30 millimeter,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

Det er således en særdeles våd front, der skal passere Danmark senere denne lørdag.

Der bliver brug for paraplyer. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Altså med det, der karakterises som udbredt regn og stedvist også kraftig regn.

»Det kan godt risikeres, at der er skybrud nogle steder, men det er nok mere sandsynligt, at det er udbredt regn, der giver mange millimeter og så altså lige bliver toppet med tordenbyger, der giver et ordentligt skvat oveni,« siger Klaus Larsen fra DMI.

Ud på eftermiddagen går fronten i land ved Vestjylland, og om aftenen og natten vil også Fyn og Sjælland blive ramt. Kun Bornholm kan muligvis ende med at gå fri.

Af den årsag har DMI også udsendt en risikomelding om forholdene. Den ser sådan ud:

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/wk5KqJ5ELs — DMI (@dmidk) August 18, 2023

»Det bliver ved i løbet af aftenen og natten, mens morgentimerne søndang lige skal bruges på at få det væk fra Sjælland,« siger den vagthavende meteorolog.

Og så skal vi også have lidt positiv vejrnyt.

For indtil regnvejrets ankomst bliver lørdagen egentlig ganske fin.

Efter en morgen med skyer – og dis og tåge i den sydlige del af landet – klarer det op i løbet af formiddagen med lidt eller nogen sol.

Med mærkbar varme.

»I dag kommer vi til at ligge på 20-25 grader og østpå op til 28 grader,« siger vagthavende meteorolog Klaus Larsen:

»Og i forbindelse med regnvejret bliver det stadig lunt med op til 20 grader, mens det passerer. Ud på natten lige en tand lavere.«