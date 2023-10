Der har været vedvarende regn store dele af tirsdag, men i løbet af aftenen vil det klare op.

Regnen bliver i stedet erstattet af frostvejr, spår nu DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø.

Minusgraderne vil ramme natten til onsdag og få betydning for landets bilister, vurderer han.

»Jeg tror, man skal forberede sig på glatte veje.«

Han opfordrer folk, der skal køre bil i nat og i morgen til at bruge »sund fornuft«.

»Kør forsigtigt og tag afsted lidt før.«

Gråt og vådt vejr afløses efterhånden af tørvejr og lidt opklaring. Samtidig strømmer kold luft ind over landet, så i nat er der risiko for let frost flere steder. Kulde i kombination med våde vejbaner giver risiko for glatte veje, så pas på i trafikken i aften og i nat. pic.twitter.com/MgQtJ82VPx — DMI (@dmidk) October 31, 2023

DMI skriver på X, at kold luft strømmer ind over landet.

Ifølge meteorologerne vil temperaturerne i løbet af natten komme ned »mellem tre graders frost og fem graders varme«, og det vil være koldest inde i landet.