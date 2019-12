Hvis du anser en hvid jul som helt essentiel for dit julehumør, så bidrager DMI slet ikke til den gode stemning.

Der er nemlig umiddelbart ikke nogen som helst udsigt til, at du bør hive kælken frem.

»Vi kan stort set afskrive muligheden for en landsdækkende hvid jul.«

Sådan siger langtidsmeteorolog Steen Hermansen for uge 51, 52 og 1 i DMIs månedsprognose.

Han afviser dog ikke, at der lokalt kan komme en hvid jul. Men de gode eller dårlige nyheder bliver først afsløret med relativ sikkerhed en uge før julestegen skal på bordet.

Det forventes, at der juleaftensdag bliver en grad lunere end normalt - mellem 3-7 graders varme. Så hvis sneen skulle falde fra himlen, så kommer den ikke til at dække gaderne i et tykt lag.

I forhold til nedbør bør man regne med, at vi får nogenlunde normalen eller måske lidt under. Det er selvfølgelig forskelligt alt efter, hvor i landet man befinder sig.

Helt generelt vil man formentlig kun opleve minusgrader i de tre uger, efter solen er gået ned. Ellers forventes det, at danskerne ikke behøver at finde det allervarmeste vintertøj frem fra gemmerne.