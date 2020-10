Snestorm. Flere uger med is og frost. Indre farvande, der fryser til for ikke at tale om, hvordan en isbryder ser ud.

Ja, efterhånden skal man være lidt oppe i årene for overhovedet at kunne huske 'en rigtig vinter.'

Men er du til en frisk sneboldkamp, skøjter, ski og kælk, er der muligvis godt nyt i den seneste sæsonprognose fra DMI.

Her forudser meteorologerne nemlig, at der kan være noget, der minder om vintervejr på vej.

#Sæsonprognosen gnaver sig gradvist ind på vinteren, og første bud på vejrtypen for december og januar er klar.



Læs udsigten her: https://t.co/aAJ90GfDKB



Foto fra februar 2020 af Carsten Teichert pic.twitter.com/zuwpMtNVi2 — DMI (@dmidk) October 21, 2020

I hvert fald tyder det på, at vi får en »relativ kold december, måske perioder med vinterligt vejr«, som det hedder i prognosen.

December bliver præget af kold luft, der kommer ned over Skandinavien og dermed også Danmark nordfra.

»Mindre lavtryk og fronter kan dog stadig passere landet, især fra vest eller nordvest, med skyer og regn eller slud, og i løbet af måneden kan det også komme vinterlige indslag af sne eller snebyger. Ellers må vi nok forvente os mest gråt og skyet vejr dog med enkelte dage med nogen sol,« skriver langtidsmeteorolog Martin Lindberg i prognosen.

Januar er stadig så lang tid ud i fremtiden, at det er en usikker sag at forudsige, hvordan vejret bliver først i det nye år.

Meteorologen skriver dog, at noget tyder på, at mildere vejr fra vest og sydvest kan strømme ind over landet og give mildere luft og ustadigt vejr med en del blæst.

»Hvis højtrykket over Grønland og Nordatlanten består, og vintervejret bider sig fast i løbet af december, kan det kolde vejr måske fortsætte et stykke tid ind i januar.«

Mandag og tirsdag fik Norge denne vinters første sne. Norske medier melder om op til 20 centimeters sne flere steder i fjeldområderne.

Snefaldet gav straks trafikale problemer flere steder i Norge.