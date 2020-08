I snart en uge har Danmark haft en snert af sydlandsk stemning over sig. Solrige dage, hedebølge og propfyldte badestrande.

Ugens vejudsigt viser stadig sol og høje temperaturer, men mange spørger formodentlig sig selv, hvor længe det nu også kan fortsætte.

Det giver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nu et bud på i en dugfrisk månedsprognose.

Som det ofte er med vejret i Danmark, så kan vi se frem til en god blanding af det hele - badebukser, regnfrakke og lange bukser.

(ARKIV) Blokhus i Nordjylland, torsdag den 25. juli 2019. Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Blokhus i Nordjylland, torsdag den 25. juli 2019. Ritzau Scanpix. Foto: Henning Bagger

Helt overordnet konkluderer DMI, at det varme vejr fortsætter lidt tid endnu. Det bliver dog fra næste uge mere ustabilt med perioder af regn og kun enkelte soldage.

Her kan vi nogle af de første dage forvente mellem 25-30 grader og mulighed for tropenætter, hvorefter dagtemperaturen senere på ugen falder til mellem 17-23 grader.

Regnen bliver mere mærkbar i Jylland og mindre i den østlige del af landet.

Hvis man har svært ved at sove i denne uges høje nattetemperaturer, kan man også glæde sig over, at køligere luft er på vej mod Danmark, hvilket giver en mere 'normal' temperatur for årstiden.

Mere ustabilt vejr er på vej mod Danmark. Arkivfoto Blokhus Strand, 30. juli 2020. Foto: Henning Bagger Vis mere Mere ustabilt vejr er på vej mod Danmark. Arkivfoto Blokhus Strand, 30. juli 2020. Foto: Henning Bagger

Det ser vi, når vi når hen mod uge 35 og dermed den sidste uge af august. Et lavtryksområde vil dominere Skandinavien - og det giver mere ustabilt vejr og køligere luft.

I dagtimerne vil den uge ligge på mellem 16-22 grader og nætterne på 10-16 grader, hvilket fjerner risikoen for svedige nætter for de fleste.

I den første uge af september ser vejret endnu en gang ud til at ændre sig. Alt tyder på, at vi får flere dage med tørt og solrigt vejr og dermed igen nogle varmere dage.

Dagtemperaturen vil typisk være omkring 15-20 grader med nogle enkelte afstikkere, hvor det bliver varmere.