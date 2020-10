Efteråret er for alvor over os. Regn, blæst, kølige nætter, men også sol og til tider skønt vejr.

Nu er DMI klar med en helt frisk månedsprognose for resten af oktober og ind i november.

Her kan man læse, hvordan vejrdirektoratet mener, vejret bliver i ugerne 43, 44 og 45.

Og lad det være sagt med det samme, vi kommer til at få en kende varmere vejr, end vi ellers er vant til i midten af efteråret.

Desværre kommer vi også til et se en smule mere til regnen.

Lad os begynde med uge 43, som vi går ind i den kommende mandag, når efterårsferien er slut.

Her begynder ugen ganske fornuftigt med klart vejr og sol og derfor også tåge om morgenen.

Når weekenden banker på døren i uge 43, så begynder regnen dog at tage fat. Man skal forvente temperaturer mellem 10-15 grader om dagen og fire-otte grader om natten.

Enkelte steder kan man dog komme ned omkring frysepunktet om morgenen først på ugen, derfor skal man være ekstra opmærksom i trafikken, lyder det.

Uge 44, der går fra 26. oktober til 1. november, bliver lunere end den foregående med temperaturer mellem 12-16 grader om dagen og fra fem-ni grader om natten.

Den ellers glædelige nyhed bliver dog fulgt af en del regn. Specielt i den vestlige del af landet, da fronterne vil komme ind fra Storbritannien.

I den første del af ugen kommer vi til at se skiftende vejr med regn. Mens den sidste del af ugen giver bedre mulighed for at se solen.

I den efterfølgende uge 45, der går fra 2. november til 8. november, er der en smule mere usikkerhed om målingen, da den ligger langt ude i fremtiden.

Alligevel lyder buddet, at vi kan se frem til mere tør og kølig luft fra sydøst. Men på grund af det relativt varme hav i forhold til luften, så kan vi fortsat se en del skyer og regn.

Overordnet set mener langtidsmeteorlog Steen Hermansen, at starten på november måned kan gå hen og blive helt fornuftig.

Eller som han skriver:

»Som helhed tegner der sig for nærværende et billede på en ganske pæn indledning til november.«