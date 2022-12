Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er god grund til at have handsker og hue på, hvis du skal ud og gå en tur, når solen er gået ned her til aften.

Mens vejret i dag vil være lige omkring frysepunktet, så bliver det rigtig koldt i nat.

»Især de steder, hvor der ligger lidt sne på jorden, kan det blive særligt koldt. I nat vil det svinge mellem minus tre grader og ned til minus 10 grader, og nogen steder kan det måske blive endnu koldere,« siger Frank Nielsen, der er vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Hvad er 'endnu koldere'?

Saltsprederne skal nok på arbejde mandag morgen, hvor DMI advarer om, at temperaturer ned til minus 10 grader skaber glatte vejbaner. (Arkivfoto). Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Saltsprederne skal nok på arbejde mandag morgen, hvor DMI advarer om, at temperaturer ned til minus 10 grader skaber glatte vejbaner. (Arkivfoto). Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Vi har modeller, der viser helt ned til minus 15 grader, hvor der er mest sne, og eventuelt er huller i skyerne. Men der ser ud til at være ret meget skydække, så chancen eller risikoen for det bliver så koldt, er ikke så stor,« siger han.

Hvor er det henne, der lige nu ligger sne, så det ser ud til at blive koldest?

»Det er mest det nordlige Sjælland og så er der steder oppe i Vendssysel, og rundt omkring i Jylland. Det er næsten kun Fyn og det sydlige Sjælland, hvor der ikke er noget sne,« siger Frank Nielsen.

Han har derfor en klar opfordring til folk mandag morgen.

»Det er med at passe på, når man mandag morgen skal ud i trafikken. Der vil være glat og nok også rimtåge mange steder,« siger vagtchefen.

I det hele taget ser det ud til at være samme type vejr den kommende uge.

»Det ser ud til at være omkring frysepunktet om dagen, og så nogen kolde nætter i den her uge,« siger Frank Nielsen.

Men midt i ugen kan der ske noget.

»Onsdag vokser sandsynligheden for, at der falder ny sne. Men hvor meget kan vi ikke sige endnu,« siger han.