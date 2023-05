Vi tager det positive om søndagen først.

»Det bliver på mange måder nok fuldstændig en dag som i går med 17-22 grader,« som vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Peter Wandler, udtrykker det.

Og nå ja, måske der omvendt slet ikke er så meget negativt at sige om de timer, der venter forude. Måske.

For Hans Peter Wandler indrømmer med et grin, at han bliver lidt »vævende« og afleverer et »klassisk meteorologsvar«, når det kommer til et andet aspekt ved søndagen.

Sagen er, at der tidligere på ugen har der været meldinger om, at ugens sidste dag kunne blive potentielt 'spændende' dag med hidsige byger, torden og skybrud – den slags.

Der skulle vi ikke være længere.

Hans Peter Wandler fortæller, at der godt nok er skyer og byger på radaren, og allerede fra morgenstunden ved Vestjylland.

»Så ingredienserne er til, at der kan komme byger, men de ligger nu så højt oppe i atmosfæren, at vandet vil kunne nå at fordampe, inden den når overfladen,« siger han.

Så der kan altså komme lidt dryp hist og pist, men det bliver nok ikke alverden, lyder det også fra DMI. Og det kan være svært at sige, hvor det eventuelt vil ramme – hvis det rammer.

Der er dog regn på vej senere i dag, til aften.

»Det ser ud, til at de voldsomme byger, der kan komme i aften og nat driver fra Tyskland og Holland op over Nordsøen og formodentlig nok holder sig derude. Det er ikke noget, de fleste vil lægge mærke til,« siger Hans Peter Wandler fra DMI.

Regn kan der også være på vej tirsdag, hvor en koldfront vil passere fra nordvest og undervejs skubber de byger, der måtte ligge i Nordsøen, med sig ind over landet.