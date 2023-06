Hvis man går og håber på, at et hurtigt, kraftigt regnskyl skal rense den lumre luft, bringer vi hermed en kedelig meddelelse.

Regnen kommer sandsynligvis først efter weekenden.

»Ja, det føles lummert mange steder i dag,« siger Mette Zhang, som er vagthavende meteorolog ved DMI, onsdag eftermiddag.

»Hvor slemt det er, kommer nok an på, om man er et sted, hvor det allerede har regnet tidligere i dag,« forklarer hun.

Det er primært i Jylland, at DMI lige nu observerer den højeste luftfugtighed.

»Regnen har sluppet landet nu. Jeg kan ikke helt udelukke, at der stadig kan falde lidt i det nordligste Jylland, men ellers er det overstået,« forklarer Mette Zhang.

Vormark Gadekær er ved at tørre ud på Østfyn 12. juni 2023. Længere tids mangel på regn sætter sine spor i landskabet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Vormark Gadekær er ved at tørre ud på Østfyn 12. juni 2023. Længere tids mangel på regn sætter sine spor i landskabet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvis man går rundt og håber på mere snarlig regn, er det dog formentlig en god idé at væbne sig med tålmodighed.

»Som det ser ud lige nu, kan der godt komme ret kraftig regn på mandag,« siger Mette Zhang.

»Men vi er altså stadig nogle dage væk, og der er fortsat meget usikkerhed omkring regnmængderne,« tilføjer hun.

Det betyder, at sankthansbål rundtomkring fortsat er i fare for aflysning på grund af tørke.

Karrebæksminde Strand på Enø 19. juli 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Karrebæksminde Strand på Enø 19. juli 2022. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det ligger jo ikke under vores område, men jeg vil tro, at der er stor risiko for, at de sankthansbål, som allerede er aflyst, vil fortsætte med at være aflyst,« siger Mette Zhang.

»Om der kan komme flere til, er op til de lokale beredskabsmyndigheder at vurdere løbende,« tilføjer hun.

Temperaturerne i de førstkommende dage vil ligge omkring 20-25 grader.