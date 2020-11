Nattefrost og lidt lavere dagstemperaturer.

Denne uge slutter i den kølige ende, og overgangen til julemåneden markeres rent vejrmæssigt – måske meget passende – af noget, der minder om vinter.

Sådan lyder prognoserne fra Danmarks Meteorologiske Institut.

»I weekenden får vi en fornemmelse af vinter med nattefrost og lavere temperaturer om dagen, end vi har været vant til. Men det er jo også 1. søndag i advent.«

Det siger vagthavende meteorolog Martin Lindberg, som dog skynder sig at understrege, at der hverken bliver mulighed for kælketure eller sneboldkampe i denne omgang.

Vi får nemlig ingen sne. Det bliver bare køligere, og især om morgenen vil vi føle, at det er blevet december.

Inden vi når så langt, skal vi igennem endnu et par milde og fugtige dage.

Efter en sjaskvåd og grå tirsdag har DMI dog godt nyt til os onsdag.

I en stor del af landet er der nemlig chance for, at solen titter frem.

Og måske endnu vigtigere: Det holder tørt.

»Det positive er, at det holder tørt stort set alle steder. Og så kan der komme lidt eller nogen sol. Især i den sydøstlige del af landet,« siger Martin Lindberg.

Han tilføjer, at det er på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn, Langeland og i Sønderjylland, at der er de bedste solchancer. Men først, når vi har fået overstået en lidt diset og skyet morgen og formiddag.

Temperaturmæssigt er det også stadig lunt for årstiden: Mellem syv til 11 grader.

Natten til torsdag kommer en »svag koldfront« ind over landet, og det giver skyet vejr, regn og let til frisk vind.

Og så er det altså fredag og i løbet af weekenden, at vi kan forvente, at koldere luft vil strømme ned over os.

Men den tid, den sorg – eller glæde – om man vil.