Selv om blæst, regn og byger så småt har bragt efterårsstemningen til Danmark, er det ikke helt slut med sommervejret endnu.

Faktisk ser det ud til, at danskere, der allerede har pakket sommertøjet væk, godt kan finde det frem igen i den kommende uge.

»I uge 38 ser det ud til, at vejret for en kort bemærkning skifter til noget mere sensommerligt med sol og lune temperaturer over 25 grader,« skriver langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang i DMI's seneste månedsprognose.

»Herefter vender vi dog tilbage til det ustabile og skiftende vejr med sol, regn, blæst og byger i en skønsom blanding.«

Månedsprognosen melder om gode chancer for sensommervejr i næste uge Derefter træder efteråret gradvist mere i kulør

I uge 38 bliver vejret altså overvejende tørt, solrigt og lunt. Dog kan enkelte svage fronter med skyer og lidt regn dog stadig nå landet fra vest.

Der er da også store forskelle på, hvordan vejret bliver i starten af ugen og slutningen af ugen.

Først på ugen ventes dagtemperaturen nemlig at nå op mellem 20 og 25 grader, hvorefter den daler til mellem 14 og 18 grader senere på ugen.

Om natten ventes temperaturerne at ligge på mellem 7 og 13 grader først på ugen, mens de falder til mellem 3 og 12 grader senere på ugen. Samlet set ender ugen med temperaturer lidt eller noget over det normale for årstiden, mens nedbørsmængderne ligger noget under normalen.

I uge 39 og 40 bliver vejret igen mere efterårs-agtigt.

Uge 39 byder både på dage med skyer og regn og dage med sol og tørvejr. Dagstemperaturerne ventes typisk at nå op mellem 13 og 18 grader, men kan enkelte dage lokalt nå op til 20 grader.

I uge 40 er prognoserne mere usikre, men der åbnes op for, at vi får vores vejr fra sydvest.

»På denne årstid er vejr fra sydvest lidt af en rodebutik, hvor vi får skyet vejr med regn, byger og blæst den ene dag og fint solskinsvejr den næste,« skriver Mette Tilgaard Zhang i langtidsprognosen.

Samlet ventes temperaturer og nedbørsmængder i begge uger at ligge omkring det normale for årstiden.