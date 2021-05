Tocifrede temperaturer, men ikke rigtig sommervarmt.

DMI konkluderer da også selv, at der hverken er lagt op til klipklapper eller badeshorts i deres nyeste månedsprognose.

De næste uger byder nemlig på en noget blandet vejrbuffet.

Vagthavende meteorolog Klaus Larsen sagde til B.T. onsdag morgen, at der ikke er udsigt til sommervarme lige med det samme.

Det er svært at få øje på klipklappere og badebukser i vores månedsprognose. Men nattefrosten er dog ved at være et overstået kapitel, og for det meste bliver dagtemperaturerne tocifrede.

Månedsprognose: https://t.co/mGrK3M3QfK — DMI (@dmidk) May 12, 2021

Faktisk forudså han regn hver dag de kommende ti dage.

Så næste uge fortsætter altså, hvor denne er begyndt: Med lavtryk, fronter, regn og skyer.

Med andre ord: Ustadigt vejr med skyer og regn den ene dag, og sol, drivende skyer og byger den næste.

»For ugen som helhed ventes temperaturen at ligge omkring normalen, mens nedbørsmængden ligger lidt over normalen for årstiden,« skriver DMIs langtidsmeteorolog i prognosen, der blev offentliggjort tirsdag.

Dette syn har lange udsigter, hvis man skal tro den seneste månedsprognose fra DMI. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Dette syn har lange udsigter, hvis man skal tro den seneste månedsprognose fra DMI. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen

Til gengæld er der noget, der smager af sommer, i uge 21, hvor et højtryk ventes at ligge over Skandinavien hele ugen.

Holder prognoserne, betyder det »fine dage med solskin om formiddagen,« og »godtvejsskyer« og enkelte byger om eftermiddagen.

Så alt i alt en okay uge med temperaturer på det jævne og ikke ret meget regn.

Når vi kommer frem til uge 22, bliver prognoserne mere usikre.

Heldigvis, fristes man til at sige.

Så er der nemlig stadig håb om, at de fronter med skyer og regn, som DMI forudser i begyndelsen af juni, kan nå at tage flugten, inden vi kommer så langt.