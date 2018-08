Den hidtidige temperaturrekord i Danmark kan stå for fald. Onsdag bliver ekstremt varm, og lige nu siger DMIs prognose, at dele af landet lokalt kan nå op på 37 graders varme.

Det vil i så fald betyde, at varmerekorden fra 1975, hvor der blev målt 36,4 grader i Holstebro, bliver slået.

»Det nærmer sig, at varmerekorden kan falde. Lige nu siger min prognose 37 grader, men der er stadig nogle dage endnu, så det kan ændre sig mange gange. Om vi slår varmerekorden, kommer til at afhænge af detaljer som skydække og meget andet lokalt. Men det ser lige nu ud til, at rekorden potentielt kan falde,« siger vagthavende ved DMI, Steen Rasmussen.

At DMIs prognoser kan ændre sig, er et kendt fænomen. Lørdag fortalte vagtchefen til B.T., at man forventede omkring 33 grader onsdag. Det kan også sagtens ende med at blive realiteten, men som det ser ud fra Steen Rasmussens bord netop nu, er varmerekorden i seriøs fare.

Sydlige dele af landet

Det er dog ikke alle dele af landet, der står for skud for rekordvarmen. Hvis den skal falde, så bliver det lokalt:

»Det vil være de sydligste egne, der får det varmest onsdag. Og hvis vi skal se en rekord, så bliver det på Lolland-Falster eller i det vestsjællandske,« siger Steen Rasmussen.

»Det er logisk nok ikke noget, vi ser hver dag, det her. Det bliver ekstremt varmt på onsdag – også selv om varmerekorden ikke falder.«

Det er ikke kun onsdag, der vil blive varm. Allerede fra tirsdag kan flere steder i landet opleve temperaturer over 30 grader. Og det vil fortsætte og toppe onsdag.

Den ekstreme varme, som kommer til at ramme landet, stammer nede fra Den Iberiske Halvø, hvor temperaturer i slutningen af 40erne i disse dage truer med at slå rekorder.

Inden varmen sætter ind, skal vi igennem et par mere normale danske sommerdage med temperaturer i start- og midt-20erne søndag og mandag.