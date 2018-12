Efter en weekend, der har været grå med grå på, kan danskerne se frem til lidt flere nuancer på vejrskalaen i de kommende dage.

»I løbet af de næste dage vil en polarluft trække ind over landet. Det vil give koldere luft, flere solchancer og en bedre sigtbarhed,« siger Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Særligt tirsdag bliver solrig over hele landet.

»Hvis man kan lide sol, bliver det bedst vejr på tirsdag, hvor hele landet vil få flot solskin,« siger Jesper Eriksen.

Men sol-fornøjelsen bliver kort, for onsdag vil der falde nedbør.

»Det er for tidligt at sige, om det bliver regn, slud eller tøsne. Det ligger lige på vippen mellem frost og plusgrader,« siger Jesper Eriksen, der tilføjer, at det er gældende for hele landet.

Temperaturen vil ligge på omkring de 2-5 grader hele ugen, vurderer den vagthavende meteorolog.

»Nogle nætter vil der komme frost. Det er meget normalt december-vejr,« siger Jesper Eriksen.

Én ting opfordrer den vagthavende meteorolog danskerne til:

»Hvis danskerne ikke har vinterdæk på endnu, vil det være en god idé at gøre det inden næste uge,« siger Jesper Eriksen.

Selvom vejret bliver mere varierende fra det grå weekend-vejr, skal danskerne dog igennem endnu en grå dag af slagsen mandag.

Her vil der ifølge den vagthavende meteorolog være en del skyer over hele landet.