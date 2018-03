Hvis du tror, det er blevet forår, bare fordi kalenderen viser marts, så kan du godt tro om igen. Der er nemlig mere sne på vej.

'Nyd det, liiige så længe, det varer.'

Dette bonmot fra en hedengangen Carlsberg-reklame kan passende bruges om vejret de kommende dage.

Både mandag og tirsdag bliver nemlig begge meget flotte med høj sol og blå himmel, lover meteorologerne på Danmarks Meteorologiske Institut.

»Vi får en rigtig pæn dag i dag (mandag, red.) og også tirsdag. I Jylland kan de endda få op til syv graders varme,« lyder det fra vagthavende meteorolog Dan Nilsvall fra DMI og tilføjer, at det især er nord for Trekantsområdet, at de får glæde af de lunere temperaturer.

Den flotte mandag kommer efter en nat, hvor temperaturerne har været helt nede på 11 graders frost nogle steder, men de store temperaturforskelle er der ifølge meteorologen intet unormalt i.

»Sådan er vejret i marts. Og også aprilvejret kan være meget omskifteligt. Det er kampen mellem den sidste rest af vinteren og foråret, der melder sin ankomst, der får vejret til at skifte frem og tilbage. Sådan har det altid været,« siger meteorologen.

Resten af ugen bliver mere grå og skyet, så selv om temperaturerne stiger, vil vejret opleves som mere klamt og trist, spår meteorologen.

Og forhåbentlig har du ikke pakket sneskovlen alt for langt væk? For selv om uge 12 altså byder på både sol og temperaturer, der kan lede tankerne hen på forår, har vi nemlig stadig vinterens sidste sne til gode.

»Tirsdag morgen kan københavnerne vågne op til mellem tre og fem centimeter sne,« siger Dan Nilsvall, som faktisk slet ikke vil love, at det bliver sidste gang i år, vi får nedbør i hvid form.

»Så ville jeg lyve,« siger han.

Man kan dog glæde sig over, at tirsdagens snefald på den østlige del af Sjælland bliver en kort fornøjelse. Solen sørger nemlig for, at den hurtig smelter.

Fra og med onsdag stiger temperaturerne, men selv om det bliver lunere i vejret, vil det ikke føles som forår. Tværtimod.

»Man skal nyde vejret i dag og i morgen (mandag og tirsdag, red.), for på onsdag får vi mere skyet vejr med regn og temperaturer torsdag og fredag helt oppe på otte, ni og måske ti grader, siger den vagthavende meteorolog.