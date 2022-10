Lyt til artiklen

For anden gang på to år bliver Danmark tirsdag ramt af en delvis solformørkelse.

Men hvis du vil se fænomenet med egne øjne (dog gennem beskyttelsesbriller) på sit højeste, så skal du måske også være lidt heldig.

Det fortæller meteorolog Bolette Brødsgaard i en beskrivelse af dagens vejr på DMIs hjemmeside.

Den første del af solformørkelsen vil falde over Island klokken 10.58 dansk tid – og allerede få minutter efter vil man i Nordjylland kunne se begyndelsen på fænomenet i Danmark.

Ifølge Ritzau vil solformørkelsen i Danmark nå sit maksimum omkring 12.10, og klokken 13.21 er det overstået.

I Danmark kommer vi til at opleve, at op til 37,3 procent af Solen bliver dækket:

»Årsagen til den delvise solformørkelse er Månens placering i forhold til Solen og Jorden. Månen bliver dog ikke alene om at tage bider af solen,« forklarer Bolette Brødsgaard i sin vejropdatering:

»For skyerne tager noget af udsynet.«

Vejrudsigten lyder nemlig på vekslende skydække, hvor der skiftes mellem skyet vejr og kig til solen.

»Man skal derfor være heldig for at se en tredjedel af solen forsvinde lidt efter klokken 12. Men et eller andet sted i landet vil nogen være heldige at kunne se solen på det rigtige tidspunkt. Det er dog umuligt at sige noget om det bedste sted at være,« fortæller meteorologen.

Hun understreger, at man aldrig må kigge direkte op mod Solen uden ordentlig beskyttelse af øjnene.

»En paraply vil også være en god idé, da der kan komme en byge,« forklarer hun.

Den delvise solformørkelse bliver ifølge Ritzau størst mod øst over en lille del af Rusland og Kasakhstan, hvor det vil være omkring 80 procent af Solen, som bliver dækket.

Til Ritzau fortæller astrofysiker på Planetarium i København Cecilie Sand Nørholm, at det er usædvanligt, at vi tirsdag for anden gang på to år rammes af en delvis solformørkelse i Danmark:

»Det er altid en stor begivenhed, når der er solformørkelse. Det sker højst to gange om året, og det er meget sjældent, at vi kan se det fra Danmark,« siger hun.