Så er den her, påskesolen. Den rammer tirsdag og onsdag bredt over hele landet, men det samme kan man faktisk ikke sige om varmen.

»Kyster med pålandsvind får altså ikke så høje temperaturer,« siger Lars Henriksen, vagtchef hos DMI.

Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at der trods generelt højt solskin alligevel bliver stor geografiske forskel på, hvor varmt der bliver. Hvilket måske ikke mindst er en oplysning, der vil interesse de mange danskere, der er draget i sommerhuse i disse dage.

Vinden kommer fra vest og sydvest, og det betyder, at kysterne her maksimalt får omkring 10 graders varme, fordi det stadig kolde vand er med til at nedkøle luften. Eksempelvis ved den lange jyske vestkyst kan det endda godt lige blive en eller to grader koldere visse steder.

Der bliver god mulighed for at nyde solen i de kommende dage. Foto: Henning Bagger

Anderledes bliver det i østlige del af Jylland, på Østfyn samt i den central og østlige del af Sjælland. Her kan temperaturen tirsdag sandsynligvis nå op på 17 grader, mens DMI har et håb om 18 grader onsdag.

Det er altså en forskel på 7-8-9 grader.

Og selv på lille Bornholm bliver temperaturforskellen udtalt. Her er der udsigt til 12-13 grader på den østvendte side af øen, mens der på den vestlige del af øen kun bliver 7-8 grader.

Men som Lars Henriksen fra DMI optimistisk konstaterer om vejret tirsdag og onsdag:

»Jeg vil sige, at alle kan glæde sige: Det bliver en rigtigt flot dag med måske bare en enkelt sky, der driver forbi,« siger han.

Ifølge DMIs prognose ændrer vejret sig i løbet af onsdag, hvor der i løbet af aftenen og natten til torsdag kommer skyer nordfra med en koldfront.

Torsdag og fredag vil temperaturerne derfor falde til at lægge i et spænd mellem 6-7 grader og 11-12 grader.

»Selvom det bliver lidt køligere, får vi stadig masser af sol, selv om der godt kan komme lidt kumulusskyer. Det kunne være meget værre,« stilføjer Lars Henriksen fra DMI.