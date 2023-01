Lyt til artiklen

Det vil være en rigtig dum idé at pakke regnfrakken og paraplyen alt for langt væk i løbet af torsdagen.

For selvom de nok har været dine tro følgesvende under onsdagens massive regnvejr, har de ikke udtjent deres værnepligt i denne uge endnu.

Sådan lyder det fra DMI her til morgen.

Der lyder meldingen dog heldigvis også, at du godt kan give de to redningskranse en velfortjent pause.

»Torsdag bliver sådan en dag, hvor man lige kan puste ud. Der er lidt byger hist og her, men ellers skyet og tørt med omkring tre til syv grader. Så kommer vi dog til fredag,« siger vagthavende meteorolog Thor Hartz.

Og dér bliver det vådt igen.

»Det værste er ikke overstået, for natten til fredag kommer en ny front ind, så der vil falde ganske meget regn i løbet af dagen. Der kan falde 10 til 15 mm – helt op til 20 mm lokalt. Så selvom det ikke er så meget som onsdag, er det stadig en sjat,« fortæller han.

Onsdag faldt der over 30 mm regn lokalt flere steder. Topscoreren var sønderjyske Vejen, hvor der faldt mellem 33 og 34 mm regn i løbet af dagen.

Der faldt massive mængder regn onsdag. Her et billede af Sørkelvej ved Silkeborg, der var spærret på grund af vand på vejen.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Der faldt massive mængder regn onsdag. Her et billede af Sørkelvej ved Silkeborg, der var spærret på grund af vand på vejen.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Det betød også, at der rundt omkring i landet opstod mindre oversvømmelser, og for borgere i de områder er udmeldingen om en våd fredag en mareridtsprognose.

Risikoen for nye oversvømmelser er nemlig markant.

»Jorden er mættet efter onsdagens nedbør, og det betyder med andre ord, at én dag ikke er nok til at få det helt udbedret. Så ja, der vil være en større risiko for oversvømmelser,« siger Thor Hartz.

Til gengæld kan den vagthavende meteorolog også være budbringer på en prognose, der kan gøre de sneglade danskere opmuntrede.

Natten til fredag vil der nemlig et par steder i landet – særligt Nordsjælland og Nordjylland – være risiko for slud og tøsne, der måske kan give landskabet et hvidt præg.

Det betyder til gengæld også, at man i disse områder skal tænke sig ekstra om, når man fredag morgen sætter sig ind i sin bil eller op på sin cykel.

»Der vil jo være risiko for lidt sne og slud, så man skal naturligvis være opmærksom på eventuelt glatte veje, når man begiver sig ud,« siger Thor Hartz.