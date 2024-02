Sne og blæst.

Det er, hvad dele af landet kan se frem til fredag.

Prognoserne for nedbør fredag og natten til lørdag er fortsat så usikre, men DMI holder øje med, om en snestorm lurer.

'I løbet af fredagen bevæger et område med nedbør sig langsomt op over landet sydfra. Nedbøren vil primært falde som sne eller tøsne, men kan i den sydlige del af landet gå over i slud (...) Samtidigt tiltager vinden til frisk vind til kuling omkring øst,' skriver DMI.

Temperaturen vil gå fra nul til minus to grader, og det forventes at blive koldest i Nordjylland.

Vinden kan også give forhøjet vandstand i især den sydlige del af Lillebælt og i området omkring Køge Bugt.

Allerede onsdag kan dele af Danmark dog blive dækket af sne.

Ude i Nordsøen ligger der et såkaldt 'kommasystem' - en gruppe af byger, som har fået sit navn, da de ligner et komma.

Onsdag aften og nat kommer de ned over Danmark fra Nordvest, og med sig bærer de slud og sne. Lokalt kan der også komme hagl og torden.

'Bygerne vil typisk kaste 1-5 millimeter nedbør af sig, lokalt måske 5 til 10 millimeter. Hvis det falder som sne, taler vi om 1-10 centimeter sne,' skriver DMI.