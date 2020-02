Skulle du være en af de få i Danmark, som har besluttet sig for at tage hat på på søndag, så er det nok en god idé at holde fast.

Der venter nemlig et voldsomt vejr, når ugen afsluttes og dagene ind i den kommende uge.

Allerede onsdag skrev B.T., at DMI forudser, at der måske kan vindstød af orkanstyrke lokalt.

Og den forudsigelse står de fast ved efter yderligere undersøgelser, selvom der som altid er en usikkerhed omkring prognoserne.

'Prognoserne har længe vist, at Danmark får en meget blæsende søndag og start på næste uge. Det er dog usikkert, hvor blæsende det præcist bliver. Lige nu veksler prognoserne mellem hård kuling, stormende kuling og sågar storm i middelvinden,' forklarer Jesper Eriksen, vagtchef på DMI.

'Vindstødene bliver altid kraftigere end middelvinden, så de når med stor sikkerhed stormstyrke flere steder - og lokalt måske også vindstød af orkanstyrke.'

Blæsevejret skyldes et lavtryk over den østlige del af USA, som skal over atlanten.

Når det ankommer til Danmark vil det både give blæst og forhøjet vandstand.

Det er forventet, at lavtrykket vil ramme Skandinavien omkring søndag aften eller mandag nat.

'Prognoserne peger ret entydigt på, at lavtrykket tager en bane nord om Danmark, og dette er væsentligt, fordi de kraftigste vinde forekommer syd for lavtrykket. Store dele af Danmark ligger altså i skudlinjen for det kraftige vindfelt,' siger Jesper Eriksen.

DMI udsender varsel om kraftig vind eller forhøjet vandstand omkring 36 timer, før hændelsen sker.

DMI skriver, at Limfjorden specielt vil være et udsat område for forhøjet vandstand.