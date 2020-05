Danmark kan se frem til mange dage uden regn og med masser af sol samt flotte temperaturer.

I hvert fald, hvis man skal tro Lars Henriksen, der er vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Der er lagt op til nogle flotte dage. Helt frem til starten af næste uge ser vejret godt ud, og temperaturerne bliver lunere og lunere,« siger han torsdag til B.T.

Lars Henriksen tilføjer, at vi kan nå 22 graders varme på lørdag. Han understreger samtidig, at det ikke vil være lige så varmt ved kysterne.

Og der er flere gode nyheder fra DMI.

»Varmen topper på tirsdag i næste uge, hvor vi kan få en sommerdag. Det skyldes, at temperaturen muligvis når de 25 grader, og det er definitionen af en sommerdag herhjemme.«

Lars Henriksen siger, at nattetemperaturerne vil være på mellem tre og 10 grader, mens vinden primært vil være jævn.

Dog kan vinden blive frisk eller hård på Bornholm.

Lars Henriksen oplyser afsluttende, at der kommer flere skyer i midten af næste uge.

»Når vi er kommet forbi tirsdag, så begynder det at gå jævnt ned af bakke igen. Det bliver ustadigt med faldende temperaturer. Derudover kommer der også mere vind og regn.«

Han understreger samtidigt, at vejret er en smule usikkert, når man ser så langt frem i tiden, og det kan derfor skifte.

Selvom vejret de kommende dage bliver flot, skal man stadig huske at holde afstand, når man bevæger sig rundt omkring for at mødes med venner og familie udendørs.