Hvis du holder af de helt høje temperaturer, så skal du denne torsdag bevæge dig mod de vestligste egne af landet.

Der ser det nemlig ud til, at hedebølgen fortsætter med at varme landet godt og grundigt op. Samtidig er det med at nyde det sommerlige vejr disse dage, for i næste uge kan vejret slå om.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen.

»Generelt er der bare åbnet for en super, super flot augustdag med masser af sol og varme. Det er nærmest en gentagelse af i går (onsdag, red.),« fortæller han.

Det meste af landet kommer til at se termometrene vise mellem 23 og 28 grader, men for det vestlige Jylland har DMI udsendt et varsel gældende til de tidlige aftentimer for det, der kaldes 'Kategori 2: Farligt vejr', da temperaturerne der nogle steder kan blive højere end 28 grader - hvilket vil sige hedebølge - og det kan være farligt for de helt små børn, for ældre og for folk, der lider af kroniske sygdomme.

Rådet lyder derfor, at du skal huske at drikke rigeligt med væske og holde kroppen afkølet.

Fra aftentimerne torsdag ser temperaturen ud til at falde, og derefter tror DMI ikke, at det ligger i kortene, at der kommer til at ligge flere hedebølger over landet lige foreløbigt.

Dog kommer temperaturen de kommende dage fortsat til at ligge mellem 23 og 28 grader.

»Vi skal hen til tirsdag i næste uge, før vi begynder at kunne se et vejromslag, men lad os nu se, hvor voldsomt det bliver,« forklarer Lars Henriksen.

»Men der er noget, der tyder på, at det fra næste uge bliver lidt mere køligt og ustadigt.«

Selvom det ser ud til at kunne blive lidt køligere i næste uge, ser temperaturerne for eksempel tirsdag ud til at holde sig mellem 18 og 23 grader med lidt eller nogen sol.

»Så vi er tilbage i det lidt mere klassiske sommervejr, kan man sige. Men hvis man er til de der helt sindssygt høje temperaturer, var jeg ved at sige, og nærmest Middelhavsagtigt vejr, så skal man tage de næste dage med her, for det ser jo nærmest ud til, at vi når noget i den stil,« fortæller den vagthavende meteorolog.