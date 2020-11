»Det kommer til at være et ordentlig slag i hovedet.«

Sådan lyder det fra DMI's vagtchef til B.T., der forventer en markant ændring i vejret de kommende dage, der kan byde på efterårets første snebyger.

»Vi får et meget markant vejrskift, i morgen bliver det ganske mildt i vejret med 10-13 grader. Torsdag bliver meget blæsende vejr i den nordlige halvdel af landet, det bliver kuling, de fleste steder og tæt på storm i området omkring Vendsyssel.«

Det er en koldfront, der passerer Danmark natten til torsdag, hvor temperaturen vil ligge omkring 5 grader og den koldfront kan have byger med sig, der kan indeholde slud eller tø-sne.

Det gælder hen over Kattegat og nogen steder i Nordsjælland, men vagtchefen understreger, at det er noget der vil ligge kortvarigt.

»Jeg vil vurdere, at der er 30-40 procents chance for slud eller tø-sne hen over Nordsjælland, men det er ikke noget som lægger sig.«

Derudover vil der komme nattefrost fredag til lørdag.