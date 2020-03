Solen har skinnet fra en nærmest skyfri himmel de seneste dage i Danmark, men det bliver desværre ikke ved på den måde.

Vi går nemlig koldere tider i møde, hvor sne og slud i løbet af dagen ikke er usandsynligt.

Det fortæller vagtchefen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Henning Gisselø til B.T. onsdag:

»Lørdag og søndag bliver en del koldere, end det har været den seneste tid. Der kommer flere skyer, og bygerne kan blive med sne og slud.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Han tilføjer dog, at onsdag, torsdag og fredag vil blive som de seneste dage: Med lunt vejr og en masse sol.

Herefter siger Henning Gisselø, at vinden vil blive kraftigere:

»Det vil blæse op. Og temperaturerne vil falde til mellem tre og seks grader. Hvis du tilsætter vind, vil lørdag og søndag føles rigtig kolde.«

Han tilføjer, at nattenfrosten vil blive ved over de kommende nætter.

Men Danmark slipper for meget sne og slud. Det skyldes, at temperaturerne vil være for høje til, at det kan falde i store mængder.

Vagtchefen hos DMI siger afsluttende, at vejret i næste uge vil blive ustadigt:

»Temperaturerne vil stige en smule, men der vil komme en masse skyer og byger i næste uge, som det ser ud lige nu.«

DMI opfordrer borgerne til holde sig opdateret på deres hjemmeside for længerevarende vejrprognoser.