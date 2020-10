Onsdag er der risiko for, at dele af landet vil blive ramt af forhøjet vandstand.

Værst kan det blive i Syddanmark, hvor vandstanden kan blive forhøjet med over en meter.

»Det er et kraftigt lavtryk over Polen, der begynder at flytte Østersøens vand mod syd og fylder badekarret op,« siger vagthavende ved DMI Frank Nielsen til B.T.

Han oplyser, at der en vis usikkerhed om højden på vandstanden.

»Det ser ud til at lægge sig på de der 100-120 centimeter, som der er risiko for rammer Sydfyn, Møn, Lolland og Bornholm.«

Hele landet vil opleve en kraftig blæst i løbet af dagen, men en varsel om forhøjede vandstande gælder kun i Syddanmark.

De seneste prognoser viser dog, at der mange steder vil forekomme vindstød af hård kuling.

På Bornholm kan det endda blive til vindstød af stormstyrke, hvor blæsevejret gradvist vil blive værre i løbet af dagen.

I den vestlige del af Danmark vil de for det meste blive ramt af det, der betegnes som almindelig efterårsblæst.