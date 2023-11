Det har været koldt i Danmark de seneste dage. Rigtig, bidende koldt.

Det bliver det også denne onsdag, men én ting bliver markant anderledes end de foregående dage.

For hvor det overvejende har været tørt og der kun er faldet en anelse sne, mens Danmark har været i dybfryseren de seneste dage, bliver historien en helt anden i dag.

Ja, faktisk forventer DMI, at det meste af landet vil være klædt i hvidt, når julemåneden begynder i overmorgen.

Men onsdag bliver sneen bestemt ikke ligeligt fordelt. Tværtimod.

Her til morgen ligger et østgående lavtryk over den nordvestlige del af Tyskland.

»En tilhørende frontzone vil i dag give skyer og en overgang sne til den sydøstlige del af Danmark,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Jesper Eriksen i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

DMI forventer derfor, at der her vil falde mellem en og fem centimeter sne.

»Men det er ikke det eneste snevejr der kan berøre dele af Danmark i dag,« fortæller Jesper Eriksen.

I løbet af det næste døgn vil en stor del af landet blive klædt i hvidt. Der er frostgrader, og vinden kommer fra retninger mellem nord og øst. De orange felter viser det bedste bud på, hvor sneen vil falde frem til onsdag aften ❄️❄️❄️ pic.twitter.com/CxhybBkxbR — DMI (@dmidk) November 28, 2023

I løbet af dagen vil en front bevæge sig ned over Nord- og Nordvestjylland fra nordøst. Også her forventer DMI op mod fem centimeter sne – lokalt måske endda mere.

I resten af landet vil der derimod kun komme lokale snebyger i løbet af onsdagen.

Muligheden er størst i Nordvestsjælland og videre mod øst og sydøst til Østjylland og Nordfyn på grund af at vinden kommer fra nordøst, idet snebygerne typisk dannes over havet.

I aften og nat sker der imidlertid noget.

Her ventes der perioder med sne eller snebyger flere steder i landet, og sådan bliver det også hele torsdagen.

»Derfor er der gode muligheder for at julemåneden indledes med et snedække til det meste af landet,« slutter Jesper Eriksen.

DMI advarer om risiko for både snefygning lokalt og rim-, sne- og isglatte veje i hele landet.

Og kulden? Ja, den hænger ved.

I dag bliver det mellem frysepunktet og tre graders frost – og i nat kan det lokalt blive helt ned til ti minusgrader.