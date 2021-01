Det ser ud til, at den danske vinter på ingen måde er slut endnu.

For onsdagens vejr byder nemlig på en kold og våd fornøjelse med regn, slud og senere sne.

»Onsdag kan der falde op til 10 centimeters sne,« fortæller Anna Christiansson, som er vagtchef hos DMI.

Fra morgenstunden kommer der til at være enkelte byger med blandet nedbør, og det bliver først hen over eftermiddagen, at det blandet vejr ender ud i sne.

(ARKIV) Cyklister cykler i snevejr i København, mandag den 5. marts 2018..Der er god grund til at holde dig varm - også om næsen - for at undgå at blive smittet med en rigtig efterårs- og vinterklassiker. Det skriver Ritzau, onsdag den 14. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Cyklister cykler i snevejr i København, mandag den 5. marts 2018..Der er god grund til at holde dig varm - også om næsen - for at undgå at blive smittet med en rigtig efterårs- og vinterklassiker. Det skriver Ritzau, onsdag den 14. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har et lavtryk som kommer fra vest, og med lavtrykket kommer der køligere vejr. Onsdagen starter med regn og slud, men kan gå over i sne i løbet af dagen.«

Ifølge Anna Christiansson vil snevejret ramme de centrale dele af lande samt det nordlige Jylland.

»Det stopper med at sne i løbet af aften og nattetimerne. Sneen vil fortsat blive liggende hen over natten.«

Anna Christiansson understreger dog, at hvis torsdagen byder på lidt eller nogen sol, så kommer sneen til at smelte ret hurtigt, selvom temperaturen vil ligge på omkring frysepunktet.