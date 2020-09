Et voldsomt regnvejr har ramt Danmark.

I skrivende stund er der dele af landet, der er ekstra hårdt ramt, men det er på vej videre til andre dele af landet.

Det fortæller vagtchef hos DMI Henning Gisselø til B.T.

»Lige nu regner det mest på Lolland-Falster og Sydsjælland. Det regner omkring en millimeter per tiende minut, så det er ikke helt vildt voldsomt, men det ender ud i mange millimeter, da det bliver ved i mange timer endnu,« siger Henning Gisselø.

Senere på dagen kan man forvente, at regnvejret tager til andre steder i landet.

Henning Gisselø siger, at der kommer til at ligge et bånd, som strækker sig fra hele Sjælland over Kattegat til Djursland og Nordjylland.

Nordjylland er den landsdel der bliver ramt til sidst, og derfor har DMI varlser for den del af landet helt indtil tidlig morgen lørdag.

I de andre dele af landet forventer Henning Gisselø, at regnen stopper sidst på eftermiddagen eller fredag aften.

Han understreger, at der ikke er tale om et decideret skybrud, men at det ender med, at der falder mange millimeter, fordi at der er vedvarende kraftig regn i mange timer.