Vindstød af stormstyrke kommer til at præge vejret i Nordjylland gennem hele søndagen.

Den kraftige blæst kan blandt andet medføre væltede træer, faldende tagsten og knækkede grene, der kan spærre på tog- og vejstrækninger, hvilket fik DMI til at advare om vejret lørdag.

Det er især området nord for Limfjorden, der kan risikere stormende kuling og vindstød af stormstyrke i løbet af søndagen.

Ifølge vagtchef ved DMI, Thyge Rasmussen, er de hårde vindstød dog langsomt på vej væk.

»Det vil blæse kraftigt hele søndagen, men når vi kommer ud på natten, vil vinden dog stilne af og vindstødende bliver mindre kraftfulde,« siger han og fortsætter:

»Og det ser ikke ud til, at der kommer regn, så vinden er det vigtigste fokus i det næste døgns tid.«

Vagtchefen understreger dog, at selvom Nordjylland står til at blive hårdest ramt, så er resten af landet ikke skånet for blæsten.

»Der vil stadig være hård kuling i resten af landet, så man skal stadig være opmærksom, hvis man har planer om at bevæge sig udenfor,« fortæller Thyge Rasmussen.