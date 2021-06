Selvom badevandet når høje temperaturer flere steder, kan hele landet kan dog se frem til at få en omgang regn, inden vi rammer tirsdag. Nogle steder op til 20 millimeter.

Med de seneste dages hedebølge har det for mange været tiltrængt med en dukkert i det sædvanligvis kølige hav, der omgiver Danmark. Men nu kan vandhundene tage sig en dypper uden at få kuldegysninger, nogen steder når endda godt over tyve grader.

»Vandtemperaturerne er meget forskellige. De varmeste vand er i Roskilde og Holbæk med 22-23 grader, men det er også lukkede områder. Vandet i Dragør ser også ud til at være 22 grader,« siger DMI-meteorolog Frank Nielsen til B.T.

Skal man have sig en dukkert i Københavns havn bliver det dog en lidt koldere fornøjelse.

»De fleste steder ligger badevandstemperaturen på 18-20 grader. I Københavns havn ligger den på 19 grader,« siger Frank Nielsen.

Efter nogle meget varme dag, kan hele landet nu se frem til at få regn. I det vestlige Danmark kan det blive mere end almindeligt vådt.

»Vi har en varsel ude for skybrud vest for Storebælt. Østpå kommer solen op igen, men ellers er det en noget skyet omgang,« siger Frank Nielsen.

Der er som sagt ingen, der slipper for det våde vejr, men mens der nogle steder falder 5 millimeter kan andre steder få helt op til 20 millimeter regn, inden vi rammer tirsdag.

»Østsjælland og Bornholm kommer hurtig op i temperatur igen. Men det kan være med til at skabe lokale tordenbyger,« siger Frank Nielsen.