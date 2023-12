Der kommer højst sandsynligt til at ske 'et eller andet' på onsdag.

Noget, der muligvis kan udvikle sig til en regulær snestorm for flere danskere. Men 'det store spørgsmål' kan blive ganske afgørende for, hvad der præcist kommer til at ske.

Det forklarer meteorolog Lars Henriksen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Lørdag udsendte DMI et såkaldt 'forvarsel' om mulighed for snestorm i Østjylland, Midt- og Vestjylland samt i Nordjylland på onsdag.

DMI Forvarsel for snestorm: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Uagtljizr4 — DMI (@dmidk) December 30, 2023

Men der er endnu meget usikkerhed omkring, hvad der præcist kommer til at ske, og hvordan det vil udvikle sig.

»Prognoserne, synes jeg, er egentlig ret enig om, at der sker et eller andet,« fortæller Lars Henriksen.

»Det, der bliver det store spørgsmål, er, at når der er sådan et lavtryk, som kører ind over landet, så skal der ikke rykkes ret meget på lavtrykkets placering mod nord eller syd, før det kan se lidt anderledes ud. Og det kan vi ikke sige noget om lige nu.«

Det er 'nærmest kun på dagen', man kan sige noget om, præcist hvor det kan ramme, forklarer meteorologen.

Hvis lavtrykket eksempelvis rykker sig 50 kilometer syd, eller hvad det rykker sig 50 kilometer nord, kan det få stor betydning.

»Med stor sandsynlighed kommer der til at ske et eller andet. Rykker det lidt mere sydpå, så er det en større del af landet, der kan få det. Rykker det mere nordpå, så er det måske mere sådan noget 'pladder' til en større del af landet, mens det måske stadig helt oppe i den nordlige del af landet kan blive regulær sne,« siger Lars Henriksen:

»Når vi nærmer os, kan vi begynde at blive mere detaljerede, men det kan vi ikke nu.«

Årsagen til, at man har sendt forvarslet ud allerede nu, er derfor, at folk skal kunne bruge det til at være opmærksomme og holde øje med udviklingen.

Så man kan være forberedt.

På den anden side af den mulige snestorm ser prognoserne også ud til at pege i én retning.

Nemlig i retning af kulde.

»Når det her har være igennem, så kunne det godt tyde på, at vi skal igennem en længere periode med ret koldt vejr. Det tegner prognoserne til,« fortæller Lars Henriksen og tilføjer:

»Så de steder, hvor der kan komme sne, tyder det også på, at det kan blive liggende lidt længere. Så dem, der kan lide sne, kan få mere glæde af det.«