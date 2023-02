Lyt til artiklen

Allerede nu har Danmarks Meteorologiske Institut sendt et såkaldt 'forvarsel' ud i forbindelse med vejrsituationen på fredag.

Det skyldes, at et lavtryk der kan ende med at sende vindstød af stormende kuling – eller storm – ind over hele landet.

Sådan ser det i hvert fald ud i de nuværende prognoser, oplyser DMI på sin hjemmeside.

Lavtrykket forventes ifølge vejrinstituttets meteorologer at tage en bane fra Skotland via Sydnorge til Gotland.

Det giver Danmark hård vind til hård kuling fra omkring vest, mens det ved kysterne stedvis kan blive til stormende kuling, oplyser DMI:

»Der ventes vindstød af stormende kuling eller storm i hele landet, og lokalt op til stærk storm i den nordlige og østlige del af landet.«

Af den grund har DMI udsendt et såkaldt forvarsel, hvor man i tidsrummet fra klokken 13 fredag til klokken 06 lørdag advarer om, at der 'kan forekomme stormende kuling med vindstød af stormstyrke' hen over landet.

»De kraftige vinde ventes først ved Vestkysten fra fredag eftermiddag, og derefter i de østlige egne i løbet af aftenen. I løbet af natten til lørdag ventes vinden gradvist at aftage vestfra,« oplyser vejrinstituttet.

Det er dog endnu usikkert, hvordan vejret helt præcist ender med at udvikle sig – og DMI oplyser på sin hjemmeside, at man forventer at opdatere forvarslet igen senest onsdag middag.