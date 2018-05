Solskinstimerekorden er så godt som slået, og varmen er bestemt ikke på retræte, når vi fra næste måned officielt rammer sommer i kalenderen.

Højtrykket, som har givet os de seneste mange ugers utrolige temperaturer i maj, skifter ganske vidst fra næste uge, men det bliver erstattet af endnu et højtryk fra vest og nordvest, som også bringer solskin med sig.

»Vi kommer til at opleve lidt mere almindelige temperaturer og lidt mere fugtigt luft. Men vi skal altså stadig forvente mellem 18 og 25 grader, og det er jo ganske sommerligt. Man kan endnu ikke sige, at hverken sol eller regn kommer til at ramme specifikke landsdele. Det er hele landet der står for skud,« siger vagtchef for DMI til BT.

Når vi kigger et par uger frem til uge 24 (vi er i uge 22 nu, red.), så får vi dog et vejrskifte, selv om temperaturerne forbliver i det samme lag.

»Vi kan forvente et mere bekendt sommervejr med regnbyger, flere skyer på himmelen, men stadigvæk med perioder med solskin,« siger vagtchefen.

I DMIs månedsprognose fremgår det også, at de varme temperaturer, vi kan forvente for resten af sommeren, er hjulpet godt på vej af, at vandet omkring os er blevet varmet op i løbet af maj måned.

Og vi behøver altså ikke pakke badeshorts og bikini alt for langt væk, når vi når til juli og august.

For selv om prognoserne endnu er usikre, så er der overordnet en tendens til 'højtrykspræget vejr', der oversat til godt dansk betyder: 'Det bliver varmt'.

Højtrykket gør det svært for koldfronter at trække ind over Nordsøen og Danmark. I modsætning til sommeren sidste år. Det resulterer rundt regnet i flere sammenhængende dage med solrigt og varmt vejr kortvarigt afbrudt af svage fronter med skyer og måske regn. Det ser ifølge DMI ud til, at juli og august bliver lidt varmere, tørrere og solrigere end normalt for månederne.

DMI estimerer i øvrigt, at vi når et godt stykke over den hidtidige rekord fra maj måned i 2008, hvor vi ramte 347 solskinstimer. Forinden det lå rekorden på 330 timer, også fra maj, men helt tilbage i 1947.

»Mit mest pessimistiske bud er, at maj ender med 349 soltimer, men det mest sandsynlige er i omegnen af 353 timer«, forklarer klimatolog Mikael Scharling i en pressemeddelelse fra DMI.

DMI har målt landsdækkende soltimer siden 1920. Dermed bliver maj 2018 altså formentlig den solrigeste af 1.180 måneder, som DMI har soltimedata for. I top tre af landets mest solbeskinnede måneder er det altså tre maj-måneder der har klaret det bedst.

De mange lange solskinsdage skyldes især årstiden, forklarer klimatologen.

»Maj er en god måned for soltimer. Vi er tæt på årets længste dag, og foråret er typisk årstiden med færrest skyer. Det er en strålende kombination«.